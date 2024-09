Ucraina, Meloni al forum di Cernobbio incontra Zelensky “è andata bene”

07 settembre 2024 a

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Villa d’Este a Cernobbio per la seconda giornata di lavori del Forum TEHA. In mattinata la premier sarà intervistata dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana all’interno del panel “The G7 presidency and new challenges: Italy’s file in the global scenario”. Da quanto si apprende Meloni sta incontrando il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, intervenuto ieri sera in particolare sul tema dell’utilizzo delle armi a lungo raggio fornite dall’Occidente per colpire in territorio russo. Richiesta alla quale l’Italia finora si è sempre opposta, ribadendo l’utilizzo dei suoi armamenti solo a scopo difensivo ed entro i confini dell’Ucraina. L’incontro con il presidente dell’Ucraina Voldymyr Zelensky è andato “bene”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Villa d’Este a Cernobbio dove è arrivata per intervenire nella seconda giornata di lavori del Forum TEHA nel panel “The G7 presidency and new challenges: Italy’s role in the global scenario”. I due capi di governo hanno avuto un incontro durato circa mezz’ora.

(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma