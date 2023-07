Pmi, cresce la consapevolezza dell'importanza del digitale

03 luglio 2023 a

MILANO (ITALPRESS) – L’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI della School of Management del Politecnico di Milano, in occasione di un recente convegno ha presentato alcuni dati originati da una ricerca su tre filiere produttive molto rilevanti nel panorama industriale italiano.

Dalla ricerca emerge che il 26% delle PMI italiane ha aumentato gli investimenti nel digitale rispetto all’anno precedente, ma persiste un importante divario culturale che risulta in un 35% di realtà industriali medio-piccole che stenta a riconoscere alla digitalizzazione un ruolo centrale all’interno del proprio settore economico.

Il 45% delle PMI mostra un profilo convinto della necessità della trasformazione digitale, ma la maggioranza è ancora timida o addirittura scettica sulle opportunità date dalla digitalizzazione. Con evidenza l’approccio culturale ha il suo peso, tanto è vero che la ricerca evidenzia come siano ancora poche le PMI che puntano ad integrare nell’organico figure con precise competenze digitali, le cosiddette figure STEM (science, technology, engineering, mathematics).

Da altri studi degli Osservatori del Politecnico emergeva come il 40% delle PMI avesse introdotto o punterebbe ad introdurre nel breve un ERP per agevolare l’integrazione di processi e funzioni aziendali. Ma la maggioranza fatica a riconoscere i vantaggi di queste avanzate soluzioni.

Nel mondo industriale però è il digitale a governare crescita e sviluppo. Lo sa bene Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia che, per ovviare ai freni culturali e operativi che rallentano la trasformazione digitale della produzione nel mondo delle PMI, ha introdotto un gestionale modulare e scalabile di grandissima usabilità e semplicità.

Arca EVOLUTION “Gestione Produzione” è una soluzione innovativa che integra con semplicità le attività ed i dati di produzione. Pensato e sviluppato per soddisfare il vasto e complesso mercato delle PMI manifatturiere, offre un flusso di lavoro che si differenzia per tipologia, dimensione azienda, addetti all’organizzazione, complessità delle distinte base e del processo produttivo. Sulla base del gestionale saranno poi personalizzabili e sviluppabili moduli specifici per specifiche esigenze.

Con questa soluzione ERP le PMI potranno usufruire di un flusso di informazioni continuo tra le aree aziendali che confluiranno in un unico, condiviso repository. Con Arca EVOLUTION si ottimizzeranno le scorte di magazzino e i controlli tempi / costi di produzione. L’ERP è stato concepito per adeguarsi ai business degli utilizzatori che potranno attivarne solo le funzionalità necessarie.

Arca EVOLUTION offre funzionalità complete e intelligenti attraverso schermate chiare e intuitive che permettono in un click l’accesso a tutte le informazioni utili. L’MRP (Material Requirement Planning) è interattivo e l’operatore può modificare i parametri e gli ordini anche solo per effettuare test e valutazioni.

Wolters Kluwer Tax & Accounting ha sviluppato un ERP moderno proprio per favorire la digitalizzazione della gestione della produzione in quelle tante PMI che ancora si tengono distanti dai vantaggi dati dalla tecnologia gestionale.

