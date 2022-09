Conte “M5s non è il partito del Sud assistenzialista”

23 settembre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Il M5S ha come obiettivo quello di realizzare un programma preciso, noi miriamo alla guida del paese e abbiamo tutte le carte in regola e lo abbiamo dimostrato”.

Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite di Rtl 102.5. “Occorre un governo che abbia visione e lungimiranza e abbia il coraggio di prendere decisioni importanti” ha aggiunto “è una follia affermare che ci voteranno solo i percettori di reddito di cittadinanza, noi non siamo il partito del Sud assistenzialista”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-