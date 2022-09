Bonucci “Gara importante, vogliamo tornare in alto”

22 settembre 2022 a

a

a

FIRENZE (ITALPRESS) – “E’ una partita molto importante perchè ci

farà capire a che punto siamo in questo percorso. Il ct ha

cambiato delle cose a giugno scorso variando diversi giocatori,

domani è il momento per capire dove questa Nazionale deve

migliorare se ci sarà da migliorare. Non c’è partita migliore per

capire questa cosa. Contro l’Inghilterra dovremo stare attenti

alle loro individualità, hanno in attacco giocatori di talento che possono decidere la gara in qualsiasi momento”. Lo ha detto il capitano azzurro, Leonardo Bonucci, alla vigilia della sfida in programma domani a San Siro fra Italia e Inghilterra valida per la Nations League. “Quando vengo in Nazionale mi rigenero, ma non solo stavolta. Accade da 12 anni a questa parte Al Mondiale del 2026 non ci penso, il mio obiettivo è star bene ed aiutare questa Nazionale fino a quando la Nazionale e il ct avranno bisogno” ha aggiunto Bonucci. “In questa Nazionale penso che ci sia entusiasmo che si amplifica se si vince. Quindi servirà vincere e fare belle partite per dimostrare che la mancata qualificazione al Mondiale è il passato. La voglia da parte di tutti è di tornare in alto, vincere le prossime due partite che sono importanti per il ranking per le qualificazione all’Europeo e per raggiungere la Final Four di Nations League”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).