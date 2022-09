Mancini “Ritrovare entusiasmo, siamo campioni d'Europa”

19 settembre 2022 a

FIRENZE (ITALPRESS) – “Fino a dicembre saranno mesi durissimi. I giocatori hanno il club, per noi sarà molto difficile. Dobbiamo trovare un pò di entusiasmo e credo che la spinta ce la debba dare il fatto che siamo campioni d’Europa: dobbiamo ripartire da lì per poter fare quattro anni straordinari come sono stati fino a marzo scorso”. Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini nel corso di una conferenza stampa a Coverciano, sede del ritiro azzurro dove la Nazionale italiana da oggi inizierà a preparare il prossimo impegno di Nations League contro l’Inghilterra. Sulle condizioni fisiche di alcuni azzurri: “Verratti non riesce a camminare e tornerà a casa. Tonali credo che non sarà un grande problema e per Pellegrini lo valuteremo fra oggi e domani – ha evidenziato il coach della Nazionale – Scamacca? E’ andato in un campionato difficile, ci vorrà un pò di tempo per capire e giocare bene in Premier League. Il tempo è dalla sua parte, in 5-6 mesi migliorerà ancora”. E, a proposito dei pochi attaccanti italiani a disposizione: “E’ una situazione anomala, le squadre italiane hanno in attacco soprattutto stranieri. L’unico è Immobile che è lì da tanti anni. La speranza è che escano fuori giovani che diano un futuro alla Nazionale, non è un problema piccolissimo”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).