Berlusconi “Non andare a votare è autolesionista”

MILANO (ITALPRESS) – “Ben 23 milioni di italiani non andranno a votare e non capiscono l’importanza della scelta storica da compiere da tutti noi il 25 settembre. E’ davvero incredibile che il 50% degli italiani non voti. C’è da domandarsi: ma siamo ancora in una Democrazia? Allora, mi rivolgo a voi che non intendete andare a votare o a voi che ancora non sapete per chi votare”. Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella sua quotidiana pillola affidata ai social. “Non andare a votare è un comportamento autolesionista, perchè noi di Forza Italia, se il 25 settembre avremo il vostro sostegno, potremmo davvero mettere fine a tutte queste ingiustizie – aggiunge -. Quindi, il 25 settembre, non lasciate che altri votino per voi. Dovete andare a votare e, naturalmente, dovete votare per noi di Forza Italia, perchè soltanto noi abbiamo sempre dimostrato di saper cambiare le cose che non funzionano. Nessun altro mai in Italia sarà in grado di fare quello che noi ci impegniamo a fare con voi”.

