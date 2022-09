Primo successo Empoli, debutto con ko per Thiago Motta

17 settembre 2022 a

a

a

BOLOGNA (ITALPRESS) – Parte male il nuovo Bologna di Thiago Motta, che viene sconfitto di misura dall’Empoli per 0-1, nonostante una buona prova messa in scena davanti ai tifosi presenti al ‘Dall’Arà. Primo successo in campionato, invece, per gli azzurri di mister Zanetti.

Inizio gara vivace da parte dell’undici toscano che sfrutta un paio di indecisioni degli emiliani trovando però sempre un attento Skorupski. I rossoblù col passare dei minuti prendono però coraggio e si fanno vedere più spesso in avanti, dirigendo abilmente il gioco anche grazie al continuo movimento del tridente offensivo schierato alle spalle di Arnautovic. Primo tempo equilibrato, con le due squadre più intente a studiarsi e a prendere le misure che a creare iniziative offensive potenzialmente pericolose. Poche emozioni fino all’inizio della ripresa, in cui le formazioni si allungano, cercando maggiori spunti in attacco ma senza mai scoprirsi troppo. Al 60′ episodio dubbio nell’area dell’Empoli, con il fallo di mano inizialmente fischiato da Volpe ai danni di Stojanovic. Calcio di rigore assegnato dall’arbitro ma poi revocato grazie all’ausilio del VAR, che segnala nell’azione la posizione di fuorigioco di Cambiaso.

Empoli che resta basso, anche dopo le sostituzioni di Zanetti, e Bologna che continua a rendersi pericoloso con Orsolini e Arnautovic, senza però trovare la via della rete. Al minuto 62 Vicario salva ancora i toscani con un grande intervento sulla conclusione pericolosa di Orsolini, comunque vana a causa dell’ennesimo fuorigioco emiliano. Svolta della gara che arriva tuttavia in favore dell’Empoli. Ad un quarto d’ora dalla fine capovolgimento di fronte per la formazione di Zanetti, con l’inserimento di Henderson e la ribattuta in rete di Bandinelli sull’intervento poco preciso di Skorupski. Vantaggio Empoli e Bologna a trazione anteriore, con il palo colpito da Arnautovic al 77′ e la traversa, nel recupero, sulla quale si infrange la deviazione di Zirkzee. Gara che si conclude con la vittoria dell’Empoli, al primo successo del campionato.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).