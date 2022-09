== SINNER NEI QUARTI AGLI US OPEN CONTRO ALCARAZ, FUORI NADAL ==-2

06 settembre 2022 a

Sinner tornerà in campo mercoledì e troverà dall’altra parte della rete ancora una volta Carlos Alcaraz, battuto di recente a Wimbledon sull’erba e poi ancora nella finale di Umago sulla terra battuta. Il giovane spagnolo, numero 4 del ranking mondiale e terzo favorito del torneo, ha sconfitto in cinque set il croato Marin Cilic, testa di serie numero 15 del seeding, in una sfida terminata alle 2.30 di notte in America: 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3 il punteggio per Alcaraz, in corsa per diventare il numero uno del mondo come anche il norvegese Ruud dopo l’eliminazione di Daniil Medvedev e Rafael Nadal negli ottavi di finale degli Us Open. Il mancino maiorchino, vincitore quest’anno all’Australian Open e al Roland Garros, è stato sconfitto in quattro set dallo statunitense Frances Tiafoe, numero 26 del ranking Atp e testa di serie numero 22 del torneo: 6-4 4-6 6-4 6-3 il punteggio per l’americano, che nei quarti troverà il russo Andrey Rublev, vincitore in tre set sul britannico Cameron Norrie. Nonostante la sconfitta, anche Nadal resta però ancora in lizza per tornare in vetta alla classifica mondiale: ci riuscirà se Alcaraz o Ruud non dovessero raggiungere la finale a New York.

