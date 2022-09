Calenda “No ad alleanza con il Pd, ma un Governo di larga coalizione”

05 settembre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non farò una alleanza con il Pd o l’avrei fatta prima, io voglio fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Non è mai con il Pd, ma credo vada fatto un governo di unità nazionale cercando di trovare una agenda comune e di buonsenso”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Rtl 102.5. La fiamma nel simbolo di FdI “credo che sia una ingenuità, non penso ci sia un rischio fascismo, ma i leader europei non la prendono a ridere. Io credo che vada tolta, ma per lei perchè secondo me non ha ben chiaro che in Europa quella cosa lì è un problema grande”.

(ITALPRESS).

