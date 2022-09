Elezioni, Renzi “Meloni premier non spaventa ma attenti a portafoglio”

04 settembre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Meloni premier spaventa? Molti dicono che viene da una cultura troppo di Destra, si fa riferimento al fatto che c’è la fiamma nel simbolo. Meloni non attenta alla libertà e alla democrazia, ma al portafoglio…”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite a Zona bianca, su Retequattro. Non è in discussione la democrazia, ma l’economia di questo Paese che ha bisogno di qualcuno che non sfasci i conti. Il Centrodestra ha promesso cose per cento miliardi di euro…”.

(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –