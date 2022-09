Renzi “Meloni non fa l'interesse dell'Italia, Draghi unica alternativa”

02 settembre 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Faremo di tutto per lasciare Mario Draghi a Palazzo Chigi e non metterci Giorgia Meloni. Non tiriamo per la giacchetta Draghi, facciamogli fare il suo lavoro fino alla fine”, ma “la partita è con Giorgia Meloni”, il cui obiettivo è “fare il presidente del Consiglio: non la demonizzo, ma credo che sia incoerente e che non faccia l’interesse del Paese. L’unica alternativa è Mario Draghi e io lavoro per questo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Radio Capital.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).