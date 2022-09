Energia, Letta a Governo “Disponibili a piano di risparmio”

01 settembre 2022 a

MILANO (ITALPRESS) – “Credo sia molto importante che il governo lanci un piano di risparmio energetico che è fondamentale per reggere rispetto a un autunno in cui è evidente che Putin e la Russia cercheranno di metterci ancora di più in difficoltà.

Il nostro è un messaggio al governo: se il governo va in questa direzione ci trova disponibili”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, a margine del comizio di apertura della Festa dell’Unità di Milano, dove è in corsa da capolista per la Camera. “Sta venendo fuori in tutta la sua contraddizione il fatto che la destra che fa fatto cadere Draghi oggi gli chiede di toglierci dall’impiccio.Sul tema dell’energia noi crediamo che sia importante dare nei prossimi giorni una risposta sia a livello europeo che nazionale. Sul tema del caro bollette e del tetto al prezzo del gas, sul raddoppio del credito d’imposta per evitare che le imprese chiudano e ovviamente l’introduzione di questa bolletta luce sociale per evitare che le famiglie vadano in crisi”.

