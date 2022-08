Covid, Speranza “Serve chiarezza, c'è chi strizza l'occhio ai no vax”

28 agosto 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Sul tema delle vaccinazioni anti Covid “serve chiarezza”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Tg2 Post su Rai2. Una chiarezza che manca proprio perchè alcuni leader politici “strizzano l’occhio ai no vax”, ha sottolineato Speranza, aggiungendo: “I vaccini ci hanno salvato. Secondo l’Iss hanno salvato la vita a 150 mila persone. Dobbiamo insistere e vorrei che tutti i leader politici dicessero che la campagna di vaccinazione è patrimonio del Paese e che dal 26 settembre, qualsiasi cosa accada, si va avanti. Oggi purtroppo vedo molte ambiguità”. “Insisto, anche in questa campagna elettorale, lo dico a tutti i leader, abbassiamo le bandierine, e impegnamoci tutti perchè dopo il 26 si continui con una campagna di vaccinazione che è fondamentale per l’Italia”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).