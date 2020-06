Conte “Transizione gentile verso il cashless”

16 giugno 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “Il piano cashless aveva destato qualche preoccupazione, la linea è quella: noi vogliamo un’Italia più digitale, crediamo sia la strada per renderla più equa e inclusiva. Il contrasto all’economia sommersa, per rendere il Paese più moderno e avanzato, è un obiettivo che dobbiamo condividere tutti. Sarà una transizione gentile e dolce”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo agli Stati Generali dell’Economia. “Il modo per raggiungerlo però è un modo dolce, fair, gentile: non abbiamo mai pensato di imporre penalizzazioni a chi non si conforma a questa che dovrebbe essere una buona pratica dei pagamenti digitali”, ha detto il premier.

(ITALPRESS).