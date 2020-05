Generali, Borean "Confermata solidita' patrimoniale del gruppo"

TORINO (ITALPRESS) - Generali chiude il primo trimestre con un risultato operativo che si attesta a quota 1.448 milioni, evidenziando un aumento del 7,6%. In aumento il risultato operativo del segmento Danni (+14,6%), sostanzialmente stabile il risultato operativo del segmento Vita (-0,6%) e in aumento il risultato operativo del segmento Asset Management (+32%), principalmente a seguito dell'aumento dei ricavi operativi pari a 195 milioni. L'utile netto di Gruppo si attesta a 113 milioni (744 milioni nel primo trimestre 2019). La flessione riflette principalmente: 655 milioni per le significative svalutazioni operative e non operative su investimenti, a seguito dell'applicazione delle regole dei principi contabili, conseguenti alla situazione dei mercati finanziari impattati dal diffondersi a livello globale del Covid-19. Il Gruppo Generali, grazie al business mix e alla diversificazione, prevede che il proprio risultato operativo sia resiliente nel 2020, sebbene in probabile flessione rispetto al 2019. Generali, in attesa di un quadro piu' preciso sulla situazione economica complessiva, stima che la debolezza dei mercati finanziari e le conseguenze legate allo sviluppo della pandemia avranno un impatto negativo sul risultato netto del 2020, principalmente a causa delle svalutazioni. "In uno dei periodi piu' difficili e incerti degli ultimi decenni, caratterizzato dall'emergenza Covid-19, con pesanti ricadute macroeconomiche e finanziarie, il nostro modello di business ha garantito la continuita' operativa del Gruppo e ci ha permesso di svolgere senza interruzioni il ruolo di partner di vita per i nostri clienti. Questo anche grazie a una sempre crescente digitalizzazione dei processi e dell'offerta, a una rete distributiva multicanale che fa leva su una rete globale di agenti, e alla diversificazione internazionale". Cosi' il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, commentando i dati relativi al primo trimestre. "I primi tre mesi dell'anno evidenziano una buona performance operativa e confermano la solidita' patrimoniale del Gruppo. Il risultato netto risente delle svalutazioni derivanti dall'attuale andamento dei mercati finanziari a seguito del diffondersi su scala globale della pandemia", conclude. (ITALPRESS). ads/com 21-Mag-20 13:20