Ad aprile immatricolazioni auto praticamente azzerate

ROMA (ITALPRESS) - Ad aprile la Motorizzazione ha immatricolato 4.279 autovetture, con una variazione di -97,55% rispetto ad aprile 2019, durante il quale ne furono immatricolate 174.924. Nello stesso periodo sono stati registrati 23.020 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -93,60% rispetto ad aprile 2019, durante il quale ne furono registrati 359.751. Ad aprile il volume globale delle vendite (27.299 autovetture) ha dunque interessato per il 15,67% auto nuove e per il 84,33% auto usate. Nel periodo gennaio-aprile 2020 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 351.611 autovetture, con una variazione di -50,69% rispetto al periodo gennaio-aprile 2019, durante il quale ne furono immatricolate 712.991. Nello stesso periodo di gennaio-aprile 2020 sono stati registrati 841.638 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -43,17% rispetto a gennaio-aprile 2019, durante il quale ne furono registrati 1.480.849. (ITALPRESS). ads/com 04-Mag-20 18:21