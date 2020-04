X Factor riparte, precasting da casa

MILANO (ITALPRESS) - Il gesto piu' semplice per l'obiettivo piu' difficile, "stare a casa" come strumento piu' potente per superare l'emergenza e arrivare al "dopo". Perche' oggi, mentre proviamo a mettere le fondamenta di quello che sara' il nostro futuro, l'unica certezza e' che questa emergenza globale sta dividendo tutto in un "prima" e un "dopo", e "dopo" saremo tutti diversi. E X Factor, in questa fase di cambiamento epocale, riparte e si trasforma affidando ai suoi protagonisti assoluti, gli aspiranti concorrenti, il racconto di questo periodo di passaggio. Un racconto dal loro punto di vista e di chi il programma lo costruisce, giorno dopo giorno. #XF2020 - si chiamera' cosi', rinunciando al numero dell'edizione - sta cercando questi ragazzi, e ha aperto i nuovi precasting chiedendo loro di inviare dei video registrati a casa, nelle loro stanze, nella propria comfort zone per eccellenza. La risposta e' stata entusiastica, a oggi sono gia' migliaia le iscrizioni, numeri perfettamente in linea con l'ottimo trend delle edizioni precedenti. I video-provini arrivati comunicano una grande voglia di dire #noicisiamo, anche in questo periodo, cuore di un messaggio che questa giovane community, mai come in questo momento, ha l'esigenza di trasmettere. (ITALPRESS). mgg/com 20-Apr-20 19:47