Gianna Nannini, il tour parte il 15 maggio da Londra

ROMA (ITALPRESS) - Dopo l'uscita del nuovo album di inediti "La differenza", Gianna Nannini torna sulle scene live europee. Il tour partira' da Londra il 15 maggio per poi proseguire a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e arrivare a giugno in Germania per 4 date. Un lungo viaggio in tutta Europa che si concludera' ad ottobre, quando si esibira' di nuovo sui palchi della Germania, con 6 date, e poi su quelli della Svizzera, con 2 date (#GNEuropeanTour). Il primo appuntamento in Italia sara' il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Gianna Nannini dal 18 novembre portera' poi nei palasport italiani "La differenza" e i grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera. (ITALPRESS). mgg/com 05-Mar-20 11:42