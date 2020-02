Alan Parsons, tre date a luglio a Roma, Verona, Pescara

ROMA (ITALPRESS) - Alan Parsons Live Project torna in Italia a 4 anni di distanza dal precedente tour per tre live: il 4 luglio a Roma (Auditorium parco della musica, Cavea), il 5 luglio a Verona (Teatro Romano) e il 6 luglio a Pescara (Teatro D'Annunzio). I biglietti sono disponibili da sabato 15 febbraio sul circuito Ticketone. Significato particolare ha questo tour 2020 perche' si celebrano i 40 anni dall'uscita di "The Turn of a Friendly Card", uno degli album di maggior successo di Alan Parsons, che contiene, tra gli altri, Time e Games People Play. Con 11 nomination ai Grammy Awards, Alan Parsons e' una leggenda del rock, che ha legato il suo nome ad alcune delle piu' importanti produzioni al mondo: passato alla storia come l'ingegnere del suono del bestseller floydiano "The Dark Side Of The Moon", contribuendo non poco a riprodurre il suono inconfondibile di quel disco; prima ancora di "Abbey Road" e "Let it Be" dei Beatles, e' soprattutto la "mente e il cuore" del suo progetto artistico per eccellenza. (ITALPRESS). mgg/com 14-Feb-20 12:46