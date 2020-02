Foibe, Mattarella "deprecabile il negazionismo, peggio l'indifferenza"

ROMA (ITALPRESS) - Quella delle foibe fu "una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono - per superficialita' o per calcolo - il dovuto rilievo. Questa penosa circostanza peso' ancor piu' sulle spalle dei profughi che conobbero nella loro Madrepatria, accanto a grandi solidarieta', anche comportamenti non isolati di incomprensione, indifferenza e persino di odiosa ostilita'". Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Giorno del Ricordo. "Si deve soprattutto alla lotta strenua degli esuli e dei loro discendenti se oggi, sia pure con lentezza e fatica, il triste capitolo delle Foibe e dell'esodo e' uscito dal cono d'ombra ed e' entrato a far parte della storia nazionale, accettata e condivisa - sottolinea il capo dello Stato -. Conquistando, doverosamente, la dignita' della memoria. Esistono ancora piccole sacche di deprecabile negazionismo militante. Ma oggi il vero avversario da battere, piu' forte e piu' insidioso, e' quello dell'indifferenza, del disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi. Questi ci insegnano che l'odio la vendetta, la discriminazione, a qualunque titolo esercitati, germinano solo altro odio e violenza". "Alle vittime di quella persecuzione, ai profughi, ai loro discendenti, rivolgo un pensiero commosso e partecipe. La loro angoscia e le loro sofferenze non dovranno essere mai dimenticate. Esse restano un monito perenne contro le ideologie e i regimi totalitari che, in nome della superiorita' dello Stato, del partito o di un presunto e malinteso ideale, opprimono i cittadini, schiacciano le minoranze e negano i diritti fondamentali della persona", conclude Mattarella. (ITALPRESS). sat/com 09-Feb-20 10:08