Brexit, Michel-Sassoli-Von der Leyen "Costruire nuovo partenariato"

ROMA (ITALPRESS) - "L'accordo raggiunto e' equo per entrambe le parti e garantisce che i diritti di milioni di cittadini della Ue e del Regno Unito continuino ad essere protetti nel luogo che chiamano casa. Dobbiamo pero' guardare al futuro e costruire un nuovo partenariato tra amici di lunga data. Insieme, le nostre tre istituzioni faranno tutto cio' che e' in loro potere per garantirne il successo. Siamo pronti a essere ambiziosi". Lo scrivono Charles Michel, David Sassoli e Ursula von der Leyen, rispettivamente presidenti del Consiglio Europeo, del Parlamento Europeo e della Commissione Europea, in un'intervento pubblicato dal quotidiano La Repubblica in merito all'uscita del Regno Unito dall'Ue, che sara' effettiva dall'1 febbraio. "Questo partenariato sara' piu' o meno stretto in base alle decisioni che andremo a prendere, perche' ogni scelta ha le sue conseguenze - proseguono -. Senza la libera circolazione delle persone, non puo' esserci libera circolazione dei capitali, dei beni e dei servizi. Senza condizioni di parita' nei settori dell'ambiente, del lavoro, della fiscalita' e degli aiuti di Stato, non puo' esserci un accesso ottimale al mercato unico. Se non si e' membri non si possono conservare i benefici dell'adesione". "Anche se non sara' piu' membro della Ue, il Regno Unito continuera' a far parte dell'Europa. La vicinanza geografica, la storia comune e i vincoli che abbiamo stretto in numerosi settori ci legano inevitabilmente e ci rendono alleati naturali - sottolineano i tre presidenti -. Continueremo a lavorare insieme negli affari esteri, nella sicurezza e nella difesa, mossi da obiettivi comuni e interessi condivisi. Ma lo faremo in modi diversi. Non sottovalutiamo il compito che ci attende, ma siamo certi che con buona volonta' e determinazione potremo costruire un partenariato duraturo, positivo e significativo". (ITALPRESS). sat/red 31-Gen-20 09:49