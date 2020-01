NUOVO BLITZ ANTIDROGA A ROMA, 13 ARRESTI

ROMA (ITALPRESS) - Dopo i 16 arresti al Trullo, Monteverde e Montespaccato della scorsa settimana e i 21 arresti a San Basilio di lunedi' scorso, a Roma terza operazione antidroga, nell'arco di 10 giorni, dei carabinieri del Comando provinciale. Nel quartiere della Borghesiana i militari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della locale Dda, nei confronti di 13 persone (tra cui una donna), appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Frascati, ha permesso di accertare l'esistenza di un'importante piazza di spaccio, capeggiata da un uomo di origini calabresi ma residente a Roma da diversi anni, organizzata in turni di lavoro con vedette, e capace di assicurare la fornitura della cocaina nel corso delle 24 ore grazie alla continua presenza di pusher che, previo contatto telefonico, assicuravano la consegna della sostanza stupefacente. Perquisizioni sono in corso con il coinvolgimento di circa 100 carabinieri, coadiuvati da unita' cinofile e da un elicottero dell'Arma. (ITALPRESS). col2/com 24-Gen-20 08:39