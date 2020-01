CUNEO FISCALE, CONTE "DAL GOVERNO GRANDE COMPATTEZZA"

ROMA (ITALPRESS) - "Si riparte dopo un'altra giornata molto intensa. Ieri tanti i dossier affrontati, fino a tarda notte, e numerose le misure adottate. Come promesso, dopo nemmeno un mese dall'approvazione della legge di Bilancio, in Consiglio dei Ministri abbiamo dato il via libera al decreto legge che taglia il cuneo fiscale per 3 miliardi di euro: da luglio meno tasse e piu' soldi in busta paga per 16 milioni di lavoratori". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte. "Il Governo ha dato ancora una volta dimostrazione di grande compattezza. Ora avanti determinati per una piu' ampia riforma fiscale. Dal 2021 vogliamo continuare ad abbassare la pressione fiscale alle famiglie. Ci confronteremo nei prossimi giorni con tutte le forze di maggioranza e su questa linea proseguiremo il dialogo con le parti sociali - aggiunge -. Ieri in Cdm abbiamo pure stanziato nuove risorse per gli sfollati del Centro Italia. Sappiamo bene quanti disagi stiano ancora affrontando i terremotati di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, molti dei quali non sono ancora potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Per questo abbiamo previsto uno stanziamento di ulteriori 345 milioni di euro per interventi di assistenza alla popolazione. Sempre dalla parte di chi e' in difficolta', con misure concrete. Altri 28,4 milioni di euro li abbiamo previsti per i territori dell'Emilia Romagna, incluse le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, per il maltempo di maggio e giugno 2019". "Inoltre, massima priorita' al 'Cantiere Taranto', il cui dossier procede spedito. Ieri pomeriggio ho riunito i ministri competenti e con loro abbiamo fatto il punto sul Decreto e sui Cis, i Contratti istituzionali di sviluppo - conclude Conte -. Vogliamo facilitare una vera riconversione economica, sociale e culturale di tutta l'area. Non sara' semplice, ma ce la stiamo mettendo tutta. Conto di tornare presto in citta'. E sempre su Taranto rimane alta l'attenzione del Governo sul negoziato sull'ex Ilva. A tarda sera ho incontrato Francesco Caio, il rappresentante del Governo nella trattativa con ArcelorMittal. Prosegue il confronto, e sara' costante anche nei prossimi giorni". (ITALPRESS). sat/red 24-Gen-20 10:05