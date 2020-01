SETTEBELLO FUORI DAGLI EUROPEI, ELIMINATO NEI QUARTI DAL MONTENEGRO

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Dopo il Setterosa, anche il Settebello esce di scena nei quarti agli Europei di pallanuoto a Budapest. Alla Duna Arena, i ragazzi di Sandro Campagna, campioni del mondo in carica, cedono per 10-8 al Montenegro e vengono tagliati fuori dalla corsa alla medaglie: gli azzurri dovranno accontentarsi di correre per il quinto posto, venerdi' alle 14.30 la semifinale con la perdente di Ungheria-Russia. L'Europeo resta dunque un tabu' per l'Italia: l'ultima delle tre affermazioni risale al 1995, a Vienna, da allora il miglior risultato e' rappresentato dalle due finali perse nel 2001 contro la Jugoslavia e nel 2010 contro la Croazia. "Siamo stati lenti, anche nel passaggio, nella lettura delle decisioni da prendere. Ma meglio un mezzo passo falso oggi che in estate" le parole del ct Sandro Campagna. "E' stata la partita che mi aspettavo e noi abbiamo confermato che a gennaio abbiamo un passo inferiore rispetto all'estate. Forse e' anche meglio cosi', ora resettiamo e passiamo allo studio, alla analisi e alla preparazione in vista delle Olimpiadi". (ITALPRESS). glb/gm/red 22-Gen-20 17:27