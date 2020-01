FOGNINI AL TERZO TURNO DEGLI AUSTRALIAN OPEN, THOMPSON CEDE IN 5 SET

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Un'altra maratona con vittoria per Fabio Fognini che approda al terzo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sul cemento del Melbourne Park. Il tennista ligure, testa di serie numero 12, dopo aver battuto lo statunitense Reilly Opelka con una grande rimonta dallo 0-2 al 3-2, ha evitato di subire la stessa fine, superando l'australiano Jordan Thompson, 25enne di Sydney e numero 66 del mondo. Fognini ha vinto i primi due set 7-6(4), 6-1, per poi cedere i successivi due 3-6 e 4-6. Al quinto l'azzurro, dopo oltre quattro ore di gioco, si e' imposto 7-6(4)garantendosi la qualificazione al terzo turno, dove affrontera' l'argentino Guido Pella, 22esima testa di serie, che ha battuto il francese Gregoire Barrere 6-1, 6-4, 3-6, 6-3. Avanzano anche i big. Novak Djokovic, numero 2 del tabellone, non delude e batte in tre set il giapponese Tatsuma Ito con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-2 e ora si prepara alla sfida con un altro tennista nipponico, Yoshihito Nishioka, che ha regolato il britannico Daniel Evans (30) imponendosi 6-4, 6-3, 6-4. Al terzo turno anche Roger Federer, testa di serie numero 3, che ha battuto il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-1. King Roger affrontera' l'australiano John Millman che ha avuto la meglio sul polacco Hurkacz con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. Nel tabellone femminile al terzo turno anche Ashleigh Barty e Serena Williams. La tennista di casa, numero 1 del mondo e del tabellone, ha battuto la slovena Polona Hercog con il punteggio di 6-1, 6-4 ed e' ora attesa dalla kazaka Rybakina (n.29) che ha eliminato la belga Minnen in due set. Serena Williams, numero 8 del torneo, si e' imposta sulla slovena Zidansek per 6-2, 6-3 e affrontera' la cinese Qiang Wang, numero 29 del mondo, che ha battuto 6-1, 6-2 la francese Fiona Ferro. (ITALPRESS). ari/red 22-Gen-20 14:26