LIGABUE, "30 ANNI IN UN GIORNO" E' SOLD OUT

MILANO (ITALPRESS) - "30 anni in un giorno" e' sold out. L'evento live in data unica per celebrare i 30 anni della carriera di Luciano Ligabue, il 12 settembre alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), ha registrato il tutto esaurito, in poco piu' di due mesi dall'apertura delle prevendite, con 100.000 biglietti venduti. L'iniziativa inaugurera' la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una capienza di massimo 100.000 spettatori e una pendenza del 5% per garantire una visuale e un'acustica ottimali. (ITALPRESS). mgg/com 21-Gen-20 11:21