EUROPEI PALLANUOTO, SETTEROSA FUORI AI QUARTI CONTRO LA RUSSIA

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Il Setterosa e' stato eliminato ai quarti di finale degli Europei di pallanuoto in corso di svolgimento a Budapest. Le ragazze del ct Paolo Zizza sono state battute ai quarti dalla Russia con il punteggio di 13-7. Le russe vanno in semifinale in virtu' del successo sull'Italia con i seguenti parziali: 3-2, 3-3, 4-1, 3-1. Reti per le azzurre di Queirolo (2), Chiappini (2), Emmolo (1) e Garibotti. L'Italia giochera' adesso per il 5° posto: semifinale con la Slovacchia il 23 gennaio alle 16. In ottica olimpica, tutto rinviato a Trieste, dove dall'8 al 15 marzo il Setterosa avra' la possibilita' di qualificarsi ai Giochi di Tokyo 2020. "La squadra ha tenuto bene fino a meta' gara, poi abbiamo iniziato a forzare delle conclusioni, facilitando il contropiede delle russe. Paghiamo anche il 2 su 10 in superiorita' numerica: un dato che va indubbiamente analizzato e migliorato. Adesso bisogna ripartire, tirare fuori carattere, orgoglio e classe che non sono mai mancati al Setterosa. L'obiettivo deve essere chiudere bene questo Europeo e poi preparare alla perferzione il torneo di qualificazione olimpica" le parole alla fine del match del ct Zizza. (ITALPRESS). gm/red 21-Gen-20 17:41