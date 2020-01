CON PROGETTO ECONOMIA REALE FONDI PENSIONE A SOSTEGNO CRESCITA IMPRESE

ROMA (ITALPRESS) - Cassa Depositi e Prestiti, Assofondipensione e Fondo Italiano d'Investimento SGR hanno presentato il Progetto Economia Reale a oltre quaranta fondi pensione italiani, sia negoziali che preesistenti. Il Progetto, le cui linee guida erano state annunciate dall'Ad Fabrizio Palermo durante l'assemblea annuale di Assofondipensione il 2 dicembre scorso condotta dal presidente Giovanni Maggi, mira al potenziale coinvolgimento di tutti i fondi pensione italiani di natura privatistica. Lo scopo del Progetto Economia Reale e' quello di fornire ai fondi pensione aderenti la possibilita' di co-investire con CDP in strumenti diversificati e con potenziali ritorni in linea con le finalita' del risparmio da loro gestito e al contempo di supportare la crescita e la competitivita' delle imprese italiane facilitando l'afflusso di investimenti verso l'economia nazionale attraverso una piattaforma, costituita da fondi di fondi, gestita dal Fondo Italiano di investimento SGR , che investira' in fondi di private equity, private debt, nonche' potenzialmente in altre asset class. L'obiettivo di raccolta dai fondi pensione e' di almeno 500 milioni, cui si aggiungono anche le risorse che CDP ha gia' dedicato e quelle che potra' decidere di dedicare in eventuali ulteriori asset class nell'ambito del Progetto. I fondi pensione attualmente gestiscono per conto dei loro aderenti oltre 100 miliardi e possono esercitare un ruolo importante per favorire il sostegno all'economia, all'occupazione e alla crescita del Paese. (ITALPRESS). ads/com 17-Gen-20 16:57