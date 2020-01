BRUNORI SAS, "CIP!" E' L'ALBUM PIÙ VENDUTO DELLA SETTIMANA

MILANO (ITALPRESS) - Cip! il nuovo disco di Brunori Sas uscito per Island Records il 10 gennaio, debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album e dei vinili piu' venduti della settimana. L'album e' stato prodotto da Taketo Gohara e dallo stesso Dario Brunori e registrato tra la Calabria e Milano. Anticipato lo scorso settembre dall'uscita del singolo "Al di la' dell'amore" e dall'uscita a dicembre del secondo estratto "Per due che come noi", Cip! e' composto da 11 tracce nelle quali l'artista ha voluto cantare "dell'Uomo e non degli uomini". (ITALPRESS). mgg/com 17-Gen-20 18:29