TURISMO IN CRESCITA NEL 2019 IN ITALIA

ROMA (ITALPRESS) - Sono oltre 360 milioni le notti trascorse nella Penisola fino a ottobre 2019 (+4,4%) e che hanno apportato introiti per circa 40 miliardi. Questi alcuni dati elaborati dall'Ufficio Studi ENIT emersi nel corso della presentazione del Piano Annuale del Turismo italiano 2020. Il brand Italia ha attratto ben 3 milioni di partecipanti ad eventi organizzati e sponsorizzati nel mondo del lusso. Quasi 32 milioni di occasioni di visibilita' del Bel Paese attraverso azioni di comunicazione pubblicitaria mirate ad azioni di co-marketing. "Nel 2019 per gli arrivi internazionali c'e' stata un'ulteriore crescita rispetto al 2018, non solo numericamente ma anche per valore, infatti, hanno speso di piu' rispetto al passato. La maggior parte dei turisti vengono dei paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera) con numeri intorno al 25% dei turisti, continuano a crescere il numero dei turisti dalla Russia , Stati Uniti, Canada, Cina", ha detto il presidente di ENIT Giorgio Palmucci, spiegando che il 2020 sara' l'anno del turismo e della cultura Italia-Cina, "quindi prevediamo ulteriore incremento del turismo cinese". (ITALPRESS). tan/sat/red 16-Gen-20 15:15