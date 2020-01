CONTO TERMICO, 200 MILIONI L'ANNO ALLA PA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

ROMA (ITALPRESS) - Con il Conto Termico 200 milioni di euro l'anno a disposizione della Pubblica Amministrazione per interventi di efficienza energetica recuperando fino al 65% dell'investimento sostenuto in 3-5 anni. Dal 2012 a dicembre 2019 il Gestore dei Servizi Energetici ha riconosciuto alle Pubbliche Amministrazioni che ne hanno fatto richiesta oltre 194 milioni di euro di incentivi in Conto Termico. Le domande di riqualificazione energetica inviate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno avuto accesso al meccanismo sono circa 7.400, delle quali 1.500 hanno riguardato Istituti scolastici, 4.000 edifici ex IACP e le restanti richieste edifici comunali (palestre, uffici municipali). Gli oltre 190 milioni di incentivi in Conto Termico riconosciuti - cumulabili anche con altri incentivi regionali ed europei - hanno generato lavori di riqualificazione energetica per quasi 517 milioni di euro in tutta Italia, nel periodo 2012-2019. Per quanto riguarda la riqualificazione delle scuole, gli incentivi hanno attivato investimenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni per circa 300 milioni di euro. Parallelamente all'azione di sostegno alla Pubblica Amministrazione, il GSE sta portando avanti diversi progetti di educazione ai temi della sostenibilita' ambientale rivolta agli studenti dalla terza elementare in su. Nel 2019 il GSE ha tenuto lezione a oltre 7.000 studenti (per lo piu' delle elementari) sul tema della sostenibilita' ambientale, cambiamenti climatici, fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Il progetto "GSE incontra le scuole" e' stato, inoltre, inserito nel Piano formativo 2019-2020 del MIUR. (ITALPRESS). sat/com 16-Gen-20 12:26