NEL 2019 CRESCONO GLI INCASSI AL CINEMA DEL +14,35%, PRIMO IL RE LEONE

ROMA (ITALPRESS) - Nell'anno 2019 al box office italiano si sono incassati 635.449.774 per un numero di presenze in sala pari a 97.586.858. Rispetto al 2018 si e' registrata una crescita degli incassi del 14,35% e un aumento delle presenze del 13,55%. In rapporto al 2017 la crescita degli incassi e delle presenze e' stata invece rispettivamente pari all' 8,70% e al 5,77%. Piu' in generale, in termini di incasso si tratta del 5° risultato sia dal 2010 (di pochissimo inferiore al 2015; -0,24%) che in assoluto, sempre in termini di incassi, dal 1995, anno di inizio delle attivita' di rilevazione da parte di Cinetel. In termini di presenze e' invece il 5° dal 2010 e il 9° dal 1995. E' cresciuto rispetto allo scorso anno il box office della produzione italiana (incluse le co-produzioni) che nel 2019 ha registrato un incasso di 134.8 milioni (127.9mln nel 2018; +5,39%) per una quota sul totale del 21,22% (nel 2018 era del 23,03%). Il numero di presenze della produzione italiana (incluse le co-produzioni) e' invece aumentato del 5,56% (21mln nel 2019 rispetto ai 19.9mln del 2018) per una quota sul totale del 21,56%. E' aumentata anche la quota del cinema statunitense con un risultato sul totale del 65,16% (era del 55,57% nel 2018) per un incasso di circa 414 milioni (308.8 milioni nel 2018; +34,08%). Rispetto all'incasso suddiviso per mesi, il 2019 ha vinto il confronto sul 2018 per 9 mesi consecutivi su 12, da aprile sino a dicembre. I saldi positivi maggiori sono stati registrati nei mesi estivi di luglio (+108,90%) e agosto (+45,91%) e ad aprile (+41,15%). Il mese di agosto, in particolare, ha registrato il piu' alto incasso per il periodo dal 1995, anno di inizio delle attivita' di rilevazione da parte di Cinetel. Il primo incasso assoluto del 2019 e' stato registrato dal film "Il Re Leone" per un box office di 37.5mln mentre il migliore risultato al box office da produzioni e co-produzioni nazionali e' stato registrato da "Il primo Natale" (13.3mln; 6° posto). (ITALPRESS). mgg/com 15-Gen-20 14:20