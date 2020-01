INTER AI QUARTI DI COPPA ITALIA, CAGLIARI BATTUTO 4-1

MILANO (ITALPRESS) - Romelu Lukaku trascina l'Inter e i nerazzurri volano ai quarti di finale di Coppa Italia. Con una doppietta del centravanti belga e con le reti di Borja Valero e Ranocchia, l'Inter passeggia sul Cagliari per 4-1 e regala spettacolo al pubblico di San Siro. Tutto troppo facile per i ragazzi di Antonio Conte che strappano applausi e ritornano al successo dopo il pareggio in campionato contro l'Atalanta. Ma al Meazza, questa sera, non c'e' storia e l'Inter sblocca il match dopo appena 21 secondi dal fischio d'inizio. Un orrendo retropassaggio di Oliva favorisce l'inserimento di Lukaku che solo davanti a Olsen scarica un gran tiro per l'1-0. Poi si scatena l'ex cagliaritano Barella che al 22' sforna un bell'assist per il gol di Borja Valero e al 49' si ripete con un assist al bacio per la seconda rete di Lukaku. Nel finale c'e' anche il quarto gol a firma di Ranocchia con un colpo di testa da corner. Nerazzurri dunque ai quarti dove, sempre a San Siro, affronteranno la vincente tra Fiorentina e Atalanta (in programma domani alle 15). Cagliari inesistente per 60 minuti, poi una breve reazione e la rete di Oliva al 73': quinta sconfitta di fila tra campionato e Coppa Italia per quello che e' un vero e proprio momento di crisi dei rossoblu'. (ITALPRESS). spf/glb/red 14-Gen-20 22:42