SERIE A: PARMA SOGNA L'EUROPA, LECCE KO 2-0

PARMA (ITALPRESS) - Il Parma batte il Lecce per 2-0 nel posticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019-20 andato in scena allo Stadio Tardini. Grazie ai gol di Iacoponi e Cornelius, i ragazzi di D'Aversa conquistano l'ottava vittoria stagionale e salgono a quota 28 punti in settima posizione. Vantaggio dei crociati al 57' con il corner battuto da Hernani per il colpo di testa di Iacoponi che buca Gabriel. Poi il raddoppio lo firma Cornelius al 72', subentrato nella ripresa a Inglese, ribadendo in rete la respinta della traversa sul colpo di testa di Kucka. Grazie a questo successo il Parma si porta a un solo punto di distanza dal sesto posto occupato dal Cagliari nella corsa per l'Europa League. Il Lecce, invece, subisce la quarta sconfitta consecutiva, la decima in stagione, e chiude il girone d'andata in diciassettesima posizione con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Parma nuovamente in campo al Tardini giovedi' 16 contro la Roma negli ottavi di Coppa Italia, poi l'impegno domenicale a Torino in campionato contro la Juventus. Il Lecce, invece, domenica 19 tornera' tra le mura amiche per ospitare l'Inter al Via del Mare. (ITALPRESS). spf/tvi/red 13-Gen-20 22:43