INCIDENTE SUL LAVORO A MILANO, MUORE OPERAIO IN CANTIERE DELLA M4

MILANO (ITALPRESS) - Incidente mortale sul lavoro, in piazza Tirana, a Milano. Un operaio di 42 anni ha perso la vita mentre era impegnato nel cantiere della nuova linea 4 della metropolitana. Indagini sono in corso. Appresa la notizia il sindaco Giuseppe Sala ha espresso "il cordoglio alla sua famiglia e la vicinanza ai suoi colleghi, sono profondamente costernato per quanto accaduto. Come sindaco e a nome di tutta l'Amministrazione comunale siamo a disposizione della famiglia per tutto quanto necessario in questo difficile e tragico momento".