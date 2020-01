IRAN AMMETTE "AEREO DI LINEA UCRAINO ABBATTUTO PER ERRORE"

ROMA (ITALPRESS) - L'aereo della compagnia Ukraine International Airlines, precipitato mercoledi' scorso a Teheran subito dopo il decollo e' stato abbattuto per errore. L'ammissione arriva dal presidente iraniano Hassan Rohani con un post sul suo account Twitter. "La Repubblica islamica dell'Iran si rammarica profondamente per questo errore disastroso. Le indagini proseguiranno per identificare e perseguire gli autori di questa grande tragedia e questo sbaglio imperdonabile, che verranno processati". Le Forze armate iraniane precisano in una nota che si metteranno in atto "riforme essenziali per evitare simili errori in futuro". Sul volo PS752, un Boeing 737, c'erano 176 persone, 167 passeggeri e nove membri dell'equipaggio. Nessuno di loro e' sopravvissuto. (ITALPRESS). pc/red 11-Gen-20 08:54