VERSTAPPEN RINNOVA FINO AL 2023 CON LA RED BULL

ROMA (ITALPRESS) - La Red Bull e Max Verstappen insieme ancora a lungo. Ufficiale il rinnovo fino alla fine del 2023 del 22enne pilota olandese, alla scuderia austriaca dal 2016 dove, col successo nel Gp di Spagna, e' diventato il piu' giovane pilota di sempre a vincere una gara di Formula Uno a 18 anni, 7 mesi e 15 giorni. Da allora altri sette successi, 31 podi complessivi e due pole position. "Sono davvero felice di aver prolungato il mio rapporto col team - il commento di Verstappen - La Red Bull ha creduto in me e mi ha dato l'opportunita' di iniziare una carriera in Formula Uno, cosa per la quale le saro' sempre grato. Negli anni sono cresciuto sempre di piu' al fianco della squadra e al di la' dell'affetto per tutti e delle prestazioni in pista, e' davvero bello lavorare con questo gruppo. A bordo e' salita anche la Honda e i progressi fatti negli ultimi 12 mesi mi hanno dato ancora piu' motivazione e fiducia nel fatto che possiamo vincere insieme. Voglio vincere con la Red Bull e il nostro obiettivo e' ovviamente lottare insieme per il titolo mondiale". Soddisfatto anche il team principal Christian Horner: "E' una notizia fantastica. All'orizzonte c'e' la sfida rappresentata dalle modifiche al regolamento del 2021 e la continuita' e' fondamentale. Max ha dimostrato che tipo di asset e' per il team, crede nella partnership che abbiamo creato con la Honda e siamo felici del nostro rapporto con lui". (ITALPRESS). glb/red 07-Gen-20 12:10