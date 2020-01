TELEFONATA CONTE-MERKEL SU IRAN E LIBIA "STRETTO RACCORDO UE"

ROMA (ITALPRESS) - "Si e' svolta oggi una lunga conversazione telefonica tra il Presidente del Consiglio e la Cancelliera della Repubblica Federale tedesca Merkel, nel corso della quale sono stati esaminati in modo approfondito i dossier relativi alla Libia e all'Iran/Iraq". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Su entrambi gli scenari - sottolinea la nota - e' stata confermata l'esigenza di uno stretto raccordo europeo e di un costante coordinamento sia a livello di Ministri, sia di Capi di Stato e di Governo". "Sulla Libia - puntualizza la nota - e' stata ribadita la necessita' di elevare al massimo la pressione diplomatica per promuovere quella soluzione politica che si vorrebbe affrontare nel corso della programmata Conferenza di Berlino. Su Iraq/Iran e' stata condivisa l'importanza di mantenere il necessario impegno a favore della stabilizzazione della Regione e del contrasto al terrorismo, nel rispetto della sovranita' irachena". "Il Presidente e la Cancelliera Merkel si sono riservati di mantenere uno stretto contatto anche nei prossimi giorni", conclude la nota di Palazzo Chigi. (ITALPRESS). vbo/com 06-Gen-20 19:42