CONTE "MISSIONE UE PER IMPEDIRE LA GUERRA IN MEDIO ORIENTE"

ROMA (ITALPRESS) - "La cautela in una situazione come questa e' d'obbligo. In questo momento tutta la nostra attenzione deve essere concentrata ad evitare un'ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno. Per conseguire questo obiettivo e' prioritario promuovere un'azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilita', pur nella comprensione delle esigenze di sicurezza dei nostri alleati". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in un'intervista al quotidiano La Repubblica in merito alla crisi Usa-Iran. A Matteo Salvini "non replico, non e' il migliore frangente per le polemiche di politica interna - spiega Conte -. Preferisco lavorare con impegno e serieta' per favorire una de-escalation. Ho sentito poco fa il Presidente iracheno Salih, parlero' presto con la Cancelliera Merkel e continuero' a mantenere in queste ore i contatti con tutti i principali leader". "L'Italia e' gia' presente in Iraq nel quadro della coalizione antiterrorismo - sottolinea il presidente del Consiglio -. Non c'e' dubbio che in questa fase l'Ue possa avere un ruolo strategico ed e' necessario delineare rapidamente modalita' con cui svolgere questo ruolo capitalizzando il valore aggiunto che l'Europa puo' dare rispetto ad altri attori. Al momento la priorita' va, come detto, a favorire un abbassamento della tensione attraverso i canali della diplomazia". Riguardo ai soldati italiani sul campo nella regione, "siamo preoccupati ma soprattutto vigili - afferma Conte -. Stiamo facendo e faremo il possibile per garantire la sicurezza dei nostri militari, in raccordo con alleati e partner. Ricordiamo che le nostre truppe sono nella regione per svolgere una funzione essenziale di sostegno alle autorita' locali nel contrasto al terrorismo e alla violenza e questa e' un'attivita' di cui rivendichiamo non solo la concretezza ed efficacia ma anche la piena linearita' e coerenza con i nostri valori". (ITALPRESS). sat/red 06-Gen-20 09:16