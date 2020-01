ARRESTANO ZIO IN AEROPORTO, 13ENNE MOLDAVO ACCOLTO IN CASA DA POLIZIOTTO

ROMA (ITALPRESS) - E' accaduto la sera della Vigilia di Natale: un ragazzo moldavo di 13 anni e suo zio sbarcano all'Aeroporto di Fiumicino, diretti in un paesino del sud Italia per far visita a una nonna. L'uomo pero', dopo il controllo documentale, viene arrestato perche' destinatario di una condanna per furto. Il ragazzino rimane inaspettatamente solo nello scalo della Capitale. E' a quel punto che scatta una gara di solidarieta' tra gli agenti in servizio. In attesa che la mamma venisse a riprenderlo in Italia, il 13enne ha cosi' potuto trascorrere serenamente la vigilia di Natale nella casa di un poliziotto. Gli agenti hanno inoltre acquistato dei doni che il 13enne ha trovato sotto l'albero di Natale e scartato insieme con i familiari del poliziotto. (ITALPRESS). abr/com 05-Gen-20 10:01