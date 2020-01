SALVINI "CONTE MI BATTE NEI SONDAGGI? ALLE URNE NON ESISTE"

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo in mano a uno dei peggiori governi del dopoguerra". Il governo Monti "era migliore. L'ho combattuto ma almeno aveva un'idea, un progetto". Lo dice in un'intervista al quotidiano La Stampa il leader della Lega Matteo Salvini. L'ex vicepremier definisce il Pd "il peggio del peggio, la peggiore eredita' che Berlinguer e Lama potessero augurarsi". "Conte mi batte nei sondaggi? Alle urne non esiste. Non ha un voto, ha scoperto il gusto delle poltrone e vuole rimanere", aggiunge. E sul caso Gregoretti si dice "pronto a 18 anni di carcere ma voglio vedere i Cinque Stelle votarmi contro". (ITALPRESS). sat/red 02-Gen-20 09:11