MALTEMPO, DOMANI ALLERTA ROSSA IN LIGURIA

ROMA (ITALPRESS) - Una nuova perturbazione di origine atlantica, in avvicinamento dalla Francia causera' da domani una nuova fase di maltempo sulle regioni settentrionali del Paese in rapida estensione a quelle centrali. Sara' caratterizzata da precipitazioni diffuse, anche temporali, soprattutto su Liguria e Piemonte, con venti forti su tutto il centro-nord. La Protezione Civile ha diramato per domani, venerdi' 20 dicembre, allerta rossa per rischio idrogeologico sull'intero territorio della regione Liguria, allerta arancione su gran parte della Lombardia, sull'area sud-orientale del Piemonte e sui Bacini centrali emiliani. L'allerta gialla sara' sul Friuli Venezia Giulia, le restanti zone dell'Emilia-Romagna, gran parte di Piemonte e Lombardia, Toscana centro settentrionale, parte di Lazio e Campania, sull'Umbria e la Sardegna. (ITALPRESS). sat/abr/red 19-Dic-19 17:53