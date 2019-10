RAZZISMO, INFANTINO "FIFA PRONTA AL DASPO A VITA IN TUTTO IL MONDO"

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) - "Suggerisco a tutti gli enti calcistici dei vari Paesi di mettere in atto regolamenti che prevedono espulsioni a vita dagli stadi per coloro che sono ritenuti colpevoli di comportamento razzista durante una partita di calcio. La Fifa puo' quindi estendere tali divieti a livello mondiale". Lo ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infatino, a proposito del tema del razzismo nel calcio. L'ultimo episodio e' avvenuto durante una gara di qualificazione ai prossimi Europei del 2020 tra Bulgaria e Inghilterra con i tifosi di casa che hanno preso di mira i calciatori di colore inglesi. Adesso la Fifa invita le organizzazioni mondiali ad applicare l'espulsione a vita dagli stadi per comportamenti razzisti, garantendo di estendere questi divieti a tutti gli stadi del mondo. "Tante volte diciamo che non c'e' posto per il razzismo nel calcio - ha proseguito Infantino - Tuttavia continuiamo ad affrontare questo problema nello sport e nella societa'. Avremo bisogno del sostegno delle autorita' per aiutarci a identificare e punire i colpevoli, ma probabilmente dovremo anche pensare in modo piu' ampio a cosa possiamo fare per risolvere questo problema - ha proseguito il presidente della Fifa -. Chiedo a tutti gli organi di governo del calcio di unirsi a noi e di pensare insieme a modi nuovi, piu' forti ed efficaci per sradicare il razzismo dal calcio". (ITALPRESS). gm/red 15-Ott-19 19:26