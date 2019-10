WELFARE, NASCE "INPS X TUTTI"

ROMA (ITALPRESS) - Per tutti coloro che si trovano in difficolta' economica e sociale nasce "Inps X tutti", un progetto nato dalla volonta' delle istituzioni di facilitare l'accesso a servizi e strumenti erogati dall'Istituto di Previdenza. L'iniziativa ha l'obiettivo di favorire l'integrazione sociale, rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali, tutelare i bisogni sociali ed economici del singolo e delle famiglie e creare isole di accoglienza e comunicazione. Il progetto e' stato presentato dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico, alla presenza, tra gli altri, del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, della sindaca di Roma Virginia Raggi e del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. "Credo che le amministrazioni pubbliche debbano farsi parte attiva nel rapporto con i cittadini e porsi in ascolto, offrire a tutti la possibilita' di accedere ai servizi di welfare, quelli esistenti e quelli nuovi che questo e il Governo precedente stanno realizzando", ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato in occasione della presentazione dell'evento. Il presidente dell'Inps ha spiegato che l'idea e' quella di portare l'istituto tra le persone in difficolta': "Spesso rimangono escluse le persone piu' deboli perche' c'e' il problema della fissa dimora - ha detto Tridico -. Alcune citta' hanno risposto subito con dei protocolli di intesa, ci saranno dei camper per portare il servizio ovunque. La distrazione delle istituzioni nei confronti dei poveri non e' tollerabile, vogliamo portare l'istituto tra le persone". (ITALPRESS). tan/sat/red 14-Ott-19 17:05