FARMACI, ASSOGENERICI "ATTENTI ALLE FAKE NEWS"

ROMA (ITALPRESS) - "Il comparto italiano delle aziende produttrici di farmaci equivalenti guarda con grande attenzione e rispetto all'attivita' di controllo sui medicinali svolta dalle Agenzie Regolatorie Internazionali per garantire la massima sicurezza dei medicinali utilizzati dai cittadini. La richiesta dell'Agenzia Europea Ema di sottoporre a test precauzionali tutti i farmaci in commercio in Europa risponde esattamente a questa esigenza e dimostra che il sistema dei controlli e' efficace". Enrique Hausermann, presidente Assogenerici, commenta cosi' il dibattito scatenato in questi giorni dalla richiesta rivolta dall'Ema indistintamente a tutte le aziende produttrici di medicinali per uso umano commercializzati in Europa. Come ben spiegato in questi giorni dall'Ema, dall'AIFA e da qualificati e indiscussi esponenti del mondo scientifico le nitrosamine sono sostanze naturalmente presenti in natura - anche nell'acqua e negli alimenti come carne e vegetali - e sono ritenute potenzialmente cancerogene se assunte in quantita' elevatissime per un lungo periodo di tempo, cosa che non accade con l'assunzione delle terapie farmacologiche, anche per il trattamento continuativo nei pazienti cronici - ricorda Hausermann. - Su questa certezza - condivisa a livello internazionale - si e' basata ad esempio la decisione dell'ente regolatorio statunitense, la FDA, di non invitare i pazienti a sospendere l'uso dei farmaci contenenti ranitidina. "Riteniamo che l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) sia alleata delle aziende farmaceutiche nel garantire i massimi standard di qualita' e sicurezza della produzione e metteremo in campo ogni sforzo attenendoci alle disposizioni dettate dall'Agenzia regolatoria", argomenta ancora Hauserman, che avverte: "Per questo ci auguriamo che l'argomento non venga sfruttato ad arte per gettare ombre sul settore o per scatenare falsi allarmi. Non possiamo accettare i commenti di chi allude ad un mercato italiano su cui si aggirano prodotti non sottoposti ad adeguati controlli o dotati di standard di qualita' inferiori a quelli previsti dalla legge, tanto piu' che questi stessi farmaci subiscono tutti i controlli di legge per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio". "Allusioni o velate insinuazioni sulla correttezza delle procedure utilizzate dai produttori - prosegue - gettano un'ombra offensiva anche sull'attivita' svolta dalle Agenzie regolatorie, a partire dall'Agenzia italiana del farmaco AIFA, che e' invece perfettamente allineata all'EMA nell'attivita' di vigilanza controllo su efficacia, qualita' e sicurezza dei prodotti in commercio che - vale la pena di ricordarlo - sono gli stessi in tutta Europa". "Alla luce di quanto detto - conclude - le aziende degli equivalenti vogliono ribadire che le fake news circolate anche in questi giorni fanno piu' danni alla salute di qualsiasi potenziale impurezza, specie se portano alla sospensione delle terapie e invitano tutti i cittadini a documentarsi esclusivamente sui siti istituzionali competenti". (ITALPRESS). mgg/com 28-Set-19 16:23