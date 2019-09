JUVENTUS, 38 DASPO AGLI ULTRAS. PER LA PRIMA VOLTA DIVIETI DECENNALI

TORINO (ITALPRESS) - Il Questore di Torino ha emesso 38 provvedimenti di Daspo nei confronti di ultras della Juventus, coinvolti a vario titolo nell'operazione "Last Banner", condotta dalla Polizia di Stato. E' la prima volta in Italia che vengono emessi divieti di accesso alle manifestazioni sportive di durata decennale. Il 15 settembre scorso, con l'operazione "Last Banner", la Digos di Torino ha eseguito dodici misure cautelari nei confronti dei capi e dei principali referenti dei principali gruppi ultras juventini indagati a vario titolo per associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. (ITALPRESS). vbo/abr/com 27-Set-19 09:44