SPRINGSTEEN, A DICEMBRE IL DOCUMENTARIO "WESTERN STARS" AL CINEMA

MILANO (ITALPRESS) - Il prossimo 25 ottobre uscira' "Western Stars - Songs From The Film", la colonna sonora contenente tutti i brani live di "Western Stars", il film che vede il debutto di Bruce Springsteen come regista insieme al suo collaboratore di lunga data Thom Zimny. L'album include tutte le canzoni presenti all'interno dell'omonimo album del cantante pubblicato recentemente insieme alla cover di "Rhinestone Cowboy" di Glen Campbell. Il documentario "Western Stars", nei cinema italiani il 2 e 3 dicembre, e' una trasposizione cinematografica dell'omonimo album di Springsteen uscito a cinque anni di distanza dal suo precedente progetto in studio, nel quale il cantautore si esibisce accompagnato da una band e da un'intera orchestra presso la Stone Hill Farm a Colts Neck (New Jersey). (ITALPRESS). mgg/com 26-Set-19 15:54