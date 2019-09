MASERATI, NEL 2020 PRIMA ELETTRICA IBRIDA E PRODUZIONE IN ITALIA

MODENA (ITALPRESS) - In linea con il programma di investimenti da 5 miliardi di FCA per l'Italia, Maserati comunica il piano di innovazione per la produzione, l'elettrificazione e le tecnologie di guida autonoma. Per quanto riguarda la produzione, Maserati annuncia i piani per la gamma di prodotti nuovi ed elettrificati a Modena, Cassino e Torino (Mirafiori e Grugliasco). Tutti i nuovi modelli Maserati saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia e adotteranno sistemi a propulsione elettrica ibridi e a batteria in grado di fornire sia elevata innovazione che alte prestazioni. Tutti i modelli elettrici Maserati combineranno la tradizionale dinamica di guida con la tecnologia elettrica di nuova generazione, offrendo modalita' di guida uniche, autonomia estesa e capacita' di ricarica ultraveloce. Nel 2020 la Casa del Tridente avviera' il programma di elettrificazione e la Maserati Ghibli, prodotta a Torino, sara' la prima vettura elettrica ibrida del Marchio. La prima delle nuove Maserati ad apparire nel 2020, sara' la super sportiva, ricca di tecnologia e rievocativa dei valori tradizionali del brand. Sara' prodotta nello stabilimento di Modena, dove sono in corso importanti aggiornamenti sulla linea di produzione. Successivamente arrivera' un nuovo "utility vehicle" Maserati costruito a Cassino. Un investimento di circa 800 milioni verra' utilizzato per la costruzione della nuova linea di produzione, che prendera' il via alla fine del primo trimestre del 2020. L'uscita dalla linea delle prime auto pre-serie e' prevista entro il 2021. (ITALPRESS). ads/com 26-Set-19 20:35