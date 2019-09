INTESA SANPAOLO, NASCE AREA X PER ASSICURARSI AL MEGLIO

TORINO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo Assicura, la compagnia assicurativa della banca, ha presentato a Torino, nella sede storica di via San Francesco d'Assisi, "Area X", uno spazio aperto al pubblico e concepito per approfondire le conoscenze assicurative, i rischi e i bisogni di protezione che si possono incontrare nella vita di ogni giorno, dalla cucina al lavoro, dall'eta' giovanile fino alla vecchiaia. Grazie ad apparecchiature all'avanguardia nel campo della realta' virtuale, nell'area si possono vivere esperienze di esplorazione, di guida e simulazioni abitative. "Il bisogno di protezione fa parte della vita quotidiana di ciascuno di noi - spiega Nicola Maria Fioravanti, responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo -. Per questo il nostro Gruppo ha orientato da tempo la propria azione verso le necessita' assicurative delle famiglie e delle imprese, che intendono proteggere adeguatamente la propria salute ed i propri beni. Il nostro nuovo spazio torinese stimola l'interesse verso la cultura assicurativa, invitando i visitatori ad acquisire una maggiore consapevolezza dei propri bisogni reali, dei possibili imprevisti e dell'importanza di scelte informate, cosi' da offrire un futuro piu' sereno a se' ed ai propri cari". (ITALPRESS). jp/sat/abr/red 18-Set-19 16:43