BREXIT, VIA LIBERA DALLA CAMERA DEI LORD ALLA LEGGE ANTI-NO DEAL

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - La Camera dei Lord britannica ha approvato la legge che prevede la richiesta all'UE di rinviare al 31 gennaio 2020 l'uscita dall'Unione. L'obiettivo e' ottenere una proroga alla Brexit per avviare nuove negoziazioni, evitando cosi' un'immediata uscita ossia senza accordo. Il testo, che era gia' passato alla Camera dei Comuni mercoledi' scorso, e' stato approvato in via definitiva e necessita adesso solo del "Royal assent" da parte della Regina. (ITALPRESS). ym/sat/red 06-Set-19 18:10